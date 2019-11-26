Глава РУСАДА призвал не реагировать на рекомендации WADA об отстранении РФ

Юрий Ганус заявил, что необходимо дождаться окончательного решения исполкома Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал не реагировать на различную информацию в СМИ по поводу возможного отстранения России от участия в международных спортивных соревнованиях.

— Я призываю дождаться решения исполкома WADA, которое будет объявлено 9 декабря, и пока не реагировать на различного рода публикации, — заявил он ТАСС.

При этом Ганус отметил, что не следует строить каких-либо иллюзий, поскольку грозят серьёзные санкции, и "надо готовиться к серьёзным испытаниям".

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на следующие четыре года. Окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы РФ в состязаниях будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.