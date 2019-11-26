Экс-глава Коми доставлен в больницу на обследование из СИЗО

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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Фото © Андрей Васильев / ТАСС

Адвокат Вячеслава Гайзера Дарья Евменина никак не прокомментировала состояние своего подзащитного.

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен на обследование в больницу из СИЗО "Лефортово", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Состояние здоровья бывшего главы Республики Коми не вызывает серьёзных опасений, — сказал собеседник агентства.

В ближайшие дни Гайзер вернётся в СИЗО.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина не подтвердила и не опровергла агентству информацию о серьёзных проблемах со здоровьем своего подзащитного. По её словам, сотрудники следственного изолятора "вовремя отреагировали".

Напомним, 10 июня Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции. Экс-главу Коми приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей.

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