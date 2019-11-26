Трамп наградил собаку, участвовавшую в ликвидации главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп в ходе торжественного приёма в Белом доме наградил грамотой и медалью за героическую службу собаку, участвовавшую в спецоперации по уничтожению главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— Это Конан — самая, пожалуй, известная сейчас собака в мире, и у неё невероятная история, — сказал лидер США Трамп, выходя к журналистам в Розовом саду Белого дома.

По словам американского лидера, собаке вручили медаль и грамоту. Он также раскрыл детали произошедшей в октябре спецоперации по уничтожению главаря террористов, в которой Конан была ранена, но оказалась "крепким орешком" и быстро поправилась.

Трамп рассказал, что в ходе спецоперации по уничтожению главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади тот пытался спрятаться в сети проложенных под его домом тоннелей. Опасаясь, что боевик воспользуется поясом смертника, за ним отправили собаку. В итоге террорист привёл в действие взрывное устройство и тоннель обвалился на Конан.

Любопытно, что, несмотря на "мужскую" кличку, Конан на самом деле девочка. И получила она своё имя в честь не известного варвара, а комика Конана О'Брайена.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.