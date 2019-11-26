Демонстранты в Тбилиси освистали президента Грузии во время её ужина в кафе

Также они кричали "Слуга, слуга!" и пытались передать ей соленья, однако охрана не позволила это сделать.

Участники массовой акции в Тбилиси, прошедшей в понедельник у здания парламента, освистали главу Грузии Саломе Зурабишвили, когда она выходила из кафе, сообщает телеканал TV Pirveli.

Зурабишвили ужинала в кафе вместе с друзьями. Администрация заведения опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с президентом, что привело митингующих в ярость. Они решили прийти в кафе и узнать у Зурабишвили, что она думает по поводу протестов.

Заметив демонстрантов и сотрудников СМИ, охрана президента закрыла вход в кафе и вызвала подкрепление. Прибывшие на место сотрудники полиции организовали специальный коридор, по которому глава государства прошла в свою машину. Митингующие освистывали Зурабишвили и выкрикивали "Слуга, слуга!", а также пытались передать ей соленья, но охрана не позволила это сделать.

В понедельник, 25 ноября, у стен здания парламента в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста. Демонстрация завершилась, однако там остаются около 150 человек. Митингующие решили пикетировать вход в законодательный орган, разбили палатки, принесли пуфы, возвели специальный экран, на котором будут показывать фильмы, и собираются там ночевать.

Акции протеста в столице Грузии начались после того, как парламент страны 14 ноября не поддержал идею реформы системы выборов — переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого оппозиция устроила "майдан" с палатками и возвела баррикады у здания парламента.

Днём ранее, 24 ноября, протестующие повесили цепь и замок, выразив протест против пассивной роли президента Саломе Зурабишвили в урегулировании политического кризиса в Грузии.