Медведчук призвал Зеленского "вернуть" всех украинцев на родину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует заняться возвращением на родину не только удерживаемых лиц, но и других украинцев, в том числе тех, кто проживает на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Президент [Зеленский] должен ставить задачу не только возвращения людей, которые удерживаются, — всех тех, кто удерживается всеми. Он должен ставить задачу о возвращении всех граждан, которые живут на неконтролируемых территориях, потому что это граждане Украины, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Медведчука, воздействовать на соотечественников украинскому лидеру следует через их "сознание", чтобы добиться от граждан понимания того, что "на Украине им жить будет лучше, а не на неподконтрольных территориях".

Он также отметил, что реализовать этот замысел можно было ещё при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, однако тот "не хотел этого умышленно", поскольку его не интересовали ни сам Донбасс, ни его жители, а только "политика антироссийской истерии и пещерной русофобии", которая, судя по всему, успешно культивировалась из ситуации на востоке страны.

Ранее Лайф сообщал, что Медведчук назвал действующих украинских министров дилетантами.