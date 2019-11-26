Сенатор США заявил, что Турция перешла красную линию из-за испытаний С-400

Он подчеркнул, что по американскому законодательству глава Белого дома должен ввести санкции против республики.

То, что Турция начала испытания радиолокационных станций (РЛС) купленных у России С-400, означает, что страна "перешла красную линию". Об этом заявил член сената конгресса США Кристофер Ван Холлен.

— Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган показывает нос Трампу, а также Соединённым Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400, — заявил Ван Холлен в своём твиттере.

Он подчеркнул, что по американскому законодательству глава Белого дома должен ввести санкции против республики. Также он обратил внимание на то, что госсекретарь США Майк Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о новых "нарушениях в "зоне безопасности" в Сирии.