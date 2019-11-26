Детский омбудсмен Украины мог быть виновником аварии под Киевом

В ДТП пострадало четыре человека, среди которых сам Николай Кулеба, а также его десятилетний пассажир.

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, по предварительной версии следствия, был виновником ДТП в Киевской области, заявил советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире радио "Новое время".

— По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба, — сказал он.

Напомним, 24 ноября в посёлке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль "Тойота", за рулём которого был Николай Кулеба, столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген".

В результате ДТП пострадало четыре человека, среди которых сам омбудсмен, а также его десятилетний пассажир.