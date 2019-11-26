В центре Москвы из машины украли детский горшок и игрушки

Московские полицейские расследуют дело о краже вещей из автомобиля, в результате которой были похищены детский горшок и игрушки. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По данным следствия, 25 ноября в полицию с заявлением обратилась женщина 1987 года рождения, которой неизвестный разбил стекло в автомобиле Volkswagen Tiguan и похитил из салона рюкзак с указанными вещами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", общий ущерб составил 3 тысячи рублей. Личность подозреваемого устанавливается.

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