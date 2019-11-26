СМИ: Задержан ещё один фигурант дела о гибели 39 мигрантов в "фуре смерти"

Он подозревается во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также в пособничестве нелегальной миграции.

Полиция Великобритании задержала ещё одного подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамских мигрантов, чьи тела были найдены в грузовике в графстве Эссекс в прошлом месяце. Об этом сообщило информагентство Press Association.

36-летнего мужчину задержали в портовом городе Перфлит, в который из Бельгии прибыл прицеп с нелегальными мигрантами. Задержанного подозревают во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также в пособничестве нелегальной миграции.

Сейчас под стражей находятся ещё трое подозреваемых, их обвиняют в гибели мигрантов. Ещё несколько предполагаемых фигурантов дела находятся в розыске.

A second man from Northern Ireland has been charged in connection with the deaths of 39 people found in the back of a lorry in Essex. Here's my report: pic.twitter.com/sxzYuRyLAL — Leanna Byrne (@Leanna_Byrne) November 24, 2019

В понедельник, 25 ноября, водитель грузовика Морис Робинсон предстал перед судом и признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции, а также в приобретении заведомо краденого имущества. Однако он не признал себя виновным в непредумышленном убийстве 39 человек.

Напомним, 23 октября в английском графстве Эссекс был найден грузовик с телами 39 вьетнамских мигрантов, они замёрзли в холодильнике. Предполагается, что машина прибыла из Болгарии.