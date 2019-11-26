Росстандарт: В России около 15% дизельного топлива — подделка

В качестве причины эксперты называют недостаточное производство дизеля в стране.

В России около 15% дизельного топлива оказалось фальсифицируемым, сообщили "Известиям" в Росстандарте.

Как отмечают в ведомстве, за последние годы ситуация с фальсификацией дизеля улучшилась. Так, в 2015 году доля подделки была более 30%. При этом ситуация с бензином несколько лучше — всего 3,5% суррогата в этом году. В целом доля некачественного топлива в России в 2019 году составляет 8,8%.

Часто на АЗС под видом дизеля продаётся печное или судовое маловязкое топливо.

Как пояснил изданию руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев, в подделках содержится большое количество серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления и машина встаёт.

— Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота, — сказал он.

Наибольшая доля суррогата приходится на зимнее топливо, где каждый четвёртый литр является подделкой. В качестве причины эксперты называют недостаточное производство дизеля в России.

Ранее Лайф сообщил о быстром росте цен на бензин в России.