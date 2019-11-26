Космонавты на МКС останутся без чёрной икры на Новый год

Впрочем, и без этого на орбиту будет привезено немало самых разных вкусностей — от оливок до апельсинов.

Находящиеся на МКС космонавты, которые встретят там Новый год, не получат к праздничному столу чёрной икры. Об этом РИА "Новости" рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где формируют рацион для космонавтов, Александр Агуреев.

Любопытно, но в последние несколько лет космонавты получали к празднику чёрную икру. Что стало причиной решения исключить деликатес из рациона — неизвестно.

Впрочем, и без этого на орбиту будет привезено немало самых разных вкусностей — от оливок до апельсинов.

В так называемый набор психологической поддержки вошли оливки и маслины с косточкой и без, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мёд кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет Александр Агуреев

Все продукты имеют длительный срок годности и будут вовремя поставлены, даже с учётом переноса запуска грузового корабля "Прогресс МС-13" с 1 на 6 декабря.