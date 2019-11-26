Соловьёв о Зеленском: Ведёт себя как завхоз, а не как президент

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв оценил разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сравнив последнего с завхозом.

— Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведёт себя как завхоз, а не как президент, — написал Соловьёв в "Твиттере".

В ходе телефонного разговора 25 ноября Зеленский попросил "вернуть" вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе. Президенты также обсудили газовую проблематику, в том числе и вопрос возобновления поставок топлива на Украину.