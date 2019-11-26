При пожаре в деревянном доме в Красноярском крае погибло четыре человека

Двое мужчин и две женщины погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Ужур Ужурского района Красноярского края, сообщает Пятый канал.
Инцидент произошёл на улице Партизанской, 25 в 01:13 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб зафиксировали возгорание кровли и котельной с переходом на жилые помещения постройки. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.
После ликвидации возгорания на месте происшествия были найдены тела четырёх человек — двоих мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются.
По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить несоблюдение правил пожарной безопасности.
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