"Росконтроль" нашёл "Снежок", в котором белка меньше, чем нужно

Впрочем, все образцы соответствовали требованиям безопасности и ни один из них не попал в чёрный список.

Специалисты "Росконтроля" провели очередное исследование, на сей раз заострив своё внимание на кисломолочном напитке "Снежок", сообщает пресс-служба организации.

Для проведения испытаний эксперты закупили продукцию марок "Кубанский молочник", "Простоквашино", "Авида", "Из Вологды / Вологжанка", "Весёлый молочник", "Домик в деревне", "Козельские разные полезности".

— Программа испытаний включала более 70 параметров оценки качества и безопасности продукции. Экспертное заключение включает оценку микробиологических показателей, в том числе плесеней и патогенных микробов, исследование на фитостерины (недопустимые для молочных продуктов), физико-химические показатели, в том числе наличие крахмала и фосфатов, уровень сахарозы и лактозы, а также результаты органолептической оценки, — говорится в сообщении.

Любопытно, но вкусовых недостатков не имел только образец марки "Авида". Небольшие замечания у экспертов возникли к товарам марок "Простоквашино" и "Козельские разные полезности". Специалисты также отметили "Снежок" марки "Кубанский молочник", в котором почувствовался привкус пастеризации.

Меньше белка, чем допускает технический регламент, было найдено в "Снежках" марок "Простоквашино" и "Весёлый молочник", а вот больше, чем надо, углеводов специалисты обнаружили в продукции брендов "Кубанский молочник", "Из Вологды / Вологжанка", "Весёлый молочник" и "Козельские разные полезности".

При этом все образцы уверенно справились с испытаниями на безопасность. У всех испытуемых состав жира соответствовал молочному, что говорит об отсутствии подделок.

— Натуральные кисломолочные продукты содержат огромное количество молочнокислых бактерий, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека и помогают в усвоении пищи и синтезе витаминов. Кроме того, такие бактерии способны защищать организм от многих инфекций, — рассказала ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

В итоге образцы марок "Кубанский молочник", "Авида", "Из Вологды / Вологжанка" и "Домик в деревне" были рекомендованы к покупке. А вот продукция марок "Простоквашино", "Весёлый молочник" и "Козельские разные полезности" попала в список товаров с замечаниями.