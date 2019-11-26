В Голливуде застрелили грабителя, вооружённого мачете

Мужчина ограбил магазин автозапчастей, затем угнал автомобиль и попытался скрыться на нём от полицейских.

В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооружённого мачете, сообщает NBC со ссылкой на представителя пресс-службы департамента полиции Лос-Анджелеса — лейтенанта Криса Рамиреса.

Подозреваемый ограбил магазин автозапчастей, затем угнал автомобиль и попытался скрыться на нём от полицейских. Однако у него это не получилось, мужчина врезался в две патрульные машины полиции. Затем вооружённый мачете попытался скрыться и правоохранители открыли по нему огонь.

Как рассказал представитель полиции, мачете был длиной более 30 сантиметров. Во время попытки задержания нападавшего один из полицейских получил незначительные травмы.

Подозреваемый получил огнестрельные ранения и скончался в местной больнице.