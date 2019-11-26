Учёные назвали самую полезную для сердца ягоду

Отмечается, что для эффективной профилактики будет достаточно всего одной чайной ложки в день.

Ряд исследований, проведённых учёными из разных стран и институтов, выявили ягоду, которая не только полезна для организма, но и способна снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает news-medical.net.

Абсолютным чемпионом в борьбе за здоровье сердца и кровеносной системы оказалась черника, плоды которой богаты полифенолами и антоцианами. Вторые, в частности, неоднократно показывали свою способность уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний в различных исследованиях.

Черника также является антиоксидантом и улучшает усвоение и переработку глюкозы. Кроме того, свежая черника препятствует образованию холестериновых бляшек, подавляет воспалительные процессы в организме и способствует снижению риска воспаления миокарда.

Отмечается, что для достижения положительного результата вовсе не обязательно поедать чернику в огромных количествах. Для профилактики будет достаточно одной чайной ложки этих ягод в день.

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