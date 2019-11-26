СМИ: Закон о татуировках и чипах для животных будет внесён в ГД до конца года

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Фото © Pixabay

Минсельхоз России до конца текущего года внесёт в Госдуму законопроект об обязательной маркировке животных с помощью татуировок и чипов, рассказал "Известиям" глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года, — сказал он.

Бурматов добавил, что поправки в КоАП, предусматривающие наказание для бросивших питомцев хозяев, уже внесены в Госдуму, однако их эффективность без обязательной маркировки будет низкой, уверен депутат.

Отмечается, что о необходимости законопроекта заявили власти Башкирии, где на учёт уже поставлено более 95% сельскохозяйственных животных. Также руководство Мурманской области обратилось к Правительству России с просьбой ускорить принятие документа.

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