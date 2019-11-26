Письма Линды Маккартни о будущем муже выставят на торги

В одно из них она вложила копию американской газеты, где в одной из публикаций жену музыканта назвали "дурочкой-фотографом".

Недавно найденные три письма Линды Маккартни о будущем муже Поле Маккартни продадут на аукционе, сообщает NME.

Письма обнаружил друг и бывший сосед Линды Мики Энтони. Они были написаны до свадьбы с Полом и передают её радость по поводу начала отношений со звездой и возможности фотографировать музыкантов.

В июне 1967 года, спустя несколько недель после начала романа с Полом, Линда вложила в письмо копию американской газеты, в которой упоминалось о ней. Она отправила её Энтони и подчеркнула строки: "Говорят, что девушка Пола Маккартни — Линда Истман, дурочка-фотограф из Америки".

Линда и Пол Маккартни поженились в марте 1969 года, а в 1998 году она скончалась от рака на 57-м году жизни.

Письма продадут на аукционе Chiswick 29 января 2020 года.