Папа римский направил "сердечное приветствие" Путину

Папа римский Франциск направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину после завершения своего апостольского визита в Японию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

— Я сердечно приветствую Ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости, — говорится в телеграмме.

Отправка приветственных посланий главам государств, над которыми пролетает понтифик, практикуется регулярно. Отмечается, что большая часть обратного маршрута Франциска пролегала над территорией России.

Последняя очная встреча папы римского и российского президента состоялась в Ватикане в июле этого года.