Главу ЧОПа, охранявшего колледж, где произошла стрельба, оставили под стражей

Руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко, который был арестован после стрельбы в колледже в Благовещенске, оставили под стражей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Андрея Иванова.

— Защита просила для Андрющенко более мягкой меры пресечения, но суд оставил его под стражей до 14 января, — сообщил адвокат.

При этом жалобу на заключение под стражу охранника, который в момент ЧП находился в колледже, ещё не рассматривали.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка.