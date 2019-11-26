Главу ЧОПа, охранявшего колледж, где произошла стрельба, оставили под стражей

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Фото © ТАСС / Екатерина Киселёва

Руководителя ЧОП "Сириус-А" Сергея Андрющенко, который был арестован после стрельбы в колледже в Благовещенске, оставили под стражей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Андрея Иванова.

Защита просила для Андрющенко более мягкой меры пресечения, но суд оставил его под стражей до 14 января, — сообщил адвокат.

При этом жалобу на заключение под стражу охранника, который в момент ЧП находился в колледже, ещё не рассматривали.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка.

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