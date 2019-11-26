Украинцам придётся "затянуть пояса" из-за нового бюджета страны

Жителям Украины уже в следующем отопительном сезоне придётся "затянуть пояса" из-за урезания социальных выплат в бюджете страны на будущий год. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

По данным журналистов, депутаты Рады разработали и приняли бюджет, в котором основной статьёй расходов Украины является госдолг, а не социальные выплаты. В документе также не прописаны ни обещанные народу реформы, ни реальный прожиточный минимум.

Так, например, по окончании текущего отопительного сезона будет изменена формула расчёта субсидии для семей на оплату ЖКХ. Теперь она будет напрямую зависеть от дохода семьи и платить больше придётся "каждой семье".

— Например, семья из трёх человек с совокупным доходом в 12 тысяч грн. сейчас может платить 1848 грн. А если бы новая формула уже действовала, платила бы 2404,8 грн, — говорится в публикации.

Также будет повышен прожиточный минимум, однако от него будут отвязаны пособия, зарплаты и соцвыплаты, что в свою очередь создаёт опасения, что далеко не всех нуждающихся коснётся реальное повышение.

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