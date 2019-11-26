В якутской школе сторож и замдиректора устроили драку из-за снега — видео

В настоящий момент участники драки находятся на больничном и заявили друг на друга в полицию.

Замдиректора школы № 23 в Якутске устроил драку со сторожем из-за уборки снега. Кадры с камер наблюдения появились в соцсетях.

Как сообщил Лайфу директор учебного заведения Георгий Афонский, утром его заместитель пришёл на работу и увидел, что один из запасных входов открыт, а крыльцо в снегу. Согласно новым требованиям уборка крыльца входит в обязанности сторожа, поэтому замдиректора сделал замечание, которое переросло сначала в перепалку, а затем и в драку.

После инцидента руководство школы создало служебную комиссию. Пока никаких мер не предприняли, так как участники драки находятся на больничном и заявили друг на друга в полицию.

Афонский добавил, что, после того как оба вернутся в школу, замдиректора уволят, а сторожу объявят выговор за недопустимое поведение.