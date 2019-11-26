Киев грозится забирать российский газ себе, если не получит контракт на транзит

Начиная с 1 января 2020 года Украина грозится закачивать весь идущий транзитом в Европу газ в собственные хранилища, если не будет заключён соответствующий контракт. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

— Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределённого собственника", — написал в "Фейсбуке" Витренко.

Он уточнил, что всё поступившее по такой схеме голубое топливо будет удерживаться до тех пор, пока не будут оформлены документы на него. Ранее он же заявлял, что поступающий в Украину без контракта газ будет считаться "контрабандой".

Газовые споры между Киевом и Москвой с каждым днём становятся всё острее, поскольку приближается последний день истекающего в 2019 году контракта на транзит российского газа.

Ранее украинский "Нафтогаз" предложил "Газпрому" исполнить решение стокгольмского арбитража либо выплатой денег, либо прямыми поставками газа.