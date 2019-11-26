Мать найденного в кустах младенца заявила, что просто не хотела за ним ухаживать

Мать найденного в подмосковном посёлке Дружба младенца призналась, что сама оставила его в кустах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Женщина объяснила, что собиралась ехать в Москву и не стала брать с собой дочь, так как не хотела ухаживать за ней и заниматься воспитанием. Планируя лишить её жизни, она оставила девочку на улице.

— По результатам проведённых неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении неё возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего... и предъявлено соответствующее обвинение. Два уголовных дела соединены в одно производство, — отметили в заявлении, опубликованном на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Ранее Лайф сообщал, что возле одного из домов в подмосковном посёлке Дружба нашли младенца. Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не плакала. Позже её мать явилась в полицию и пыталась всех убедить, что в кустах свою дочь не бросала и якобы оставляла её со знакомой.