Под Волгоградом горит склад с лакокрасочными изделиями — видео

В селе Орловка под Волгоградом горит склад предприятия, выпускающего лакокрасочные изделия. Огонь тушат на площади около трёх тысяч квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сейчас на месте происшествия работают около 50 пожарных и 10 единиц техники. Очевидцы рассказывают, что слышны хлопки и взрывы.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону, пожар уже локализован, угрозы его распространения нет. По предварительной информации, никто не пострадал.