Прокуратура Новосибирска расследует загадочную смерть 12-летнего мальчика в кафе

Также проводится уголовно-процессуальная проверка, организованная органами следствия.

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района инициировала проверку в связи с внезапной гибелью подростка в кафе по непонятным причинам. Об этом сообщается на официальном сайте надзорной системы органов.

— В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение органами системы профилактики требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Отметим, что ведомство уже установило, что 12-летний мальчик проживал в Октябрьском районе Новосибирска.

По факту смерти ребёнка следствие возбудило уголовно-процессуальную проверку.

Ранее Лайф писал, что в кафе по улице Челюскинцев умер школьник. Он внезапно перестал дышать. При этом очевидец события рассказал, что не мог дозвониться в скорую помощь больше семи минут.