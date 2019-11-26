Прокуратура Новосибирска расследует загадочную смерть 12-летнего мальчика в кафе

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района инициировала проверку в связи с внезапной гибелью подростка в кафе по непонятным причинам. Об этом сообщается на официальном сайте надзорной системы органов.
— В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение органами системы профилактики требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении.
Отметим, что ведомство уже установило, что 12-летний мальчик проживал в Октябрьском районе Новосибирска.
По факту смерти ребёнка следствие возбудило уголовно-процессуальную проверку.
Ранее Лайф писал, что в кафе по улице Челюскинцев умер школьник. Он внезапно перестал дышать. При этом очевидец события рассказал, что не мог дозвониться в скорую помощь больше семи минут.
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