Жилец апартаментов в "Москве-Сити" избил и насильно остриг знакомую

Во время ссоры он напал на неё с ножницами и начал состригать волосы, параллельно нанося удары ногами и руками.

Жилец апартаментов "Город столиц" на Пресненской набережной избил и остриг девушку. Об инциденте сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт между мужчиной и потерпевшей произошёл 28 октября в его квартире. В результате она получила закрытый перелом костей носа.

— Как выяснили оперативники, мужчина использовал малозначительный повод для ссоры с девушкой и напал на неё. Он схватил ножницы и стал состригать волосы с её головы, при этом нанося девушке удары по голове и телу. Бил руками и ногами, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что подозреваемым является 42-летний уроженец Литвы, которого в начале месяца уже задерживали в апартаментах из-за аналогичного инцидента. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью.