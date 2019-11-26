Грузинская полиция задержала в Тбилиси 28 митингующих

Оппозиционеры разбили палатки у входов в парламент и решили остаться на ночь, но под утро отряды спецназа с помощью водомётов оттеснили их.

Не менее 28 человек задержаны и трое пострадали при разгоне митинга оппозиции в Тбилиси около здания парламента. Об этом сообщает МВД Грузии.

— В ходе акции у здания парламента за правонарушения, предусмотренные статьями "Неподчинение законным требованиям полиции" и "Мелкое хулиганство"... задержано всего 28 человек. Травмы разного рода получили трое. Пострадавшим оказана соответствующая медпомощь, — поясняется в заявлении.

Участники акции протеста, вторую неделю подряд требующие проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, вечером 25 ноября решили пикетировать здание парламента, чтобы не дать депутатам возможность сегодня присутствовать на пленарном заседании. Они разбили палатки у входов в парламент и решили остаться на ночь, но под утро отряды спецназа с помощью водомётов оттеснили их.

В МВД заявляют, что пикет был незаконным, поскольку блокировка входов в здание парламента запрещена.

Сейчас некоторые митингующие остаются на тротуаре у парламента. Они указывают, что не намерены отступать и скоро снова начнут акцию протеста. Входы в парламент охраняет полиция.

По словам одного из организаторов митинга Георгия Вашадзе, оппозиция добилась того, чего и хотела — показала народу, что "власть находится в крайне тяжёлом положении", из-за чего должна прибегать к помощи правоохранителей, отмечает Rustavi2.