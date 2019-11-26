Врач рассказал о вреде спорта для курильщиков

Специалист отметил, что электронные сигареты вредны так же, как и обычные, и не смогут помочь бросить вредную привычку.

Главный нарколог Москвы Валерий Лыков рассказал, что последствия курения не только нельзя нейтрализовать занятиями спортом, но возможно даже усугубить ситуацию.

— Плохо отражается совмещение сигарет и тренировок и на сердечно-сосудистой системе. У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают, — рассказал Лыков агентству городских новостей "Москва".

Специалист отметил, что вредная привычка не помогает снять стресс, а только, наоборот, усиливает беспокойство из-за отравления организма дымом.

— По результатам исследования учёных и медиков удалось установить, что спустя три-девять месяцев после отказа от курения дыхательные функции восстанавливаются и повышаются в качестве на 10%; спустя пять лет — в два раза уменьшается риск инфаркта миокарда, — добавил Лыков.

Нарколог также обратил внимание на то, что электронные сигареты и другие аналоги не способны уменьшить тягу к вредной привычке и несут такой же вред, как и обычные сигареты.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько сигарет в среднем выкуривает россиянин. Отмечается, что в рамках антитабачной кампании поставлена амбициозная задача снизить долю курящих россиян до 21% к 2035 году.