Врач объяснил, почему не нужно лечить насморк, появляющийся на морозе

Холодовой ринит является естественной защитной реакцией организма и не нуждается в лечении.

Появляющийся на морозе насморк не нуждается в лечении, так как является естественной защитной реакцией организма на минусовую температуру. Об этом агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Холодовой ринит не связан с простудой, он объясняется физиологическим устройством нашего организма. Когда мы вдыхаем морозный воздух, кровеносные сосуды в области носа расширяются, согревая вдыхаемый воздух. Одновременно сухой морозный воздух необходимо увлажнить, и поэтому в пазухах носа увеличивается секреция, — пояснил Тяжельников.

Специалист отметил, что пользоваться спреями и каплями для носа можно, несмотря на то, что специального лечения насморк, возникающий на морозе, не требует. Главное — не злоупотреблять назальными средствами, так как они могут вызывать привыкание.

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