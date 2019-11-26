"Дяденька, там девочку похитили". Школьник помог задержать педофила в Иркутске

В Иркутске шестнадцатилетний подросток стал свидетелем похищения девятилетней школьницы и помог задержать потенциального педофила. Об этом сообщает областное Следственное управление СКР.

По данным следствия, 23 ноября мужчина находился в салоне автомобиля около торговых складов на улице Новаторов, где увидел маленькую девочку.

— В этот момент у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на похищение для совершения... насильственных действий сексуального характера. Обвиняемый вышел из машины и... затолкал девочку в салон, после чего заблокировал все двери и начал движение. По счастливой случайности крики услышал проходивший мимо 16-летний подросток, — рассказали в ведомстве.

Дяденька, там, кажется, девочку похитили Цитирует мальчика "Комсомольская правда"

— Старшеклассник бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалёку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девятилетнюю девочку, — добавили в СКР.

Водителю удалось скрыться с места инцидента. Полиция разослала его ориентировку всем нарядам, и вскоре его задержала Росгвардия. Следователи выяснили, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение подобных преступлений. Из мест лишения свободы он вышел в марте 2017 года.

48-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье "Похищение несовершеннолетнего". Суд заключил его под стражу. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, расследование продолжается.

Как сообщают "Вести Иркутска", мужчина, который помог задержать педофила, был награждён в местном отделе МВД.