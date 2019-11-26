Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли в реке

В ближайшее время планируется провести несколько судебных экспертиз и допросить свидетелей.

Следователи обнаружили тело пропавшей 17-летней жительницы города Лесозаводск в реке Уссури. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ведомстве отметили, что девушка пропала 22 ноября. После того как её не удалось найти, было возбуждено дело по статье "Убийство".

— 22 ноября 2019 года в городе Лесозаводске пропала 17-летняя девушка. Правоохранительные органы края незамедлительно организовали розыск пропавшей. В связи с тем, что при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетняя не обнаружена, у следствия возникли подозрения, что в отношении девушки совершено преступление, — уточнили в заявлении.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и пытаются найти возможного преступника. В ближайшее время планируется провести несколько судебных экспертиз и допросить свидетелей.

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