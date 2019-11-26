"Соцработница" украла миллион рублей у московской пенсионерки

Злоумышленница представилась женщине сотрудницей социального обеспечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

У 87-летней жительницы Москвы обманом украли из квартиры более миллиона рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Пенсионерке позвонила лжесотрудница социального обеспечения, после чего "под предлогом замены денег" попала в квартиру потерпевшей.

— Тайно похитила из указанной квартиры денежные средства в размере свыше одного миллиона рублей, после чего с похищенным имуществом скрылась, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере, — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее от злоумышленников пострадала ещё одна пенсионерка. Неизвестный при помощи верёвочной лестницы попал в квартиру женщины и украл миллион рублей.