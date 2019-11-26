В Кремле не назначали встреч по возможному отстранению WADA спортсменов из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует встречу по обсуждению возможного отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года.

— Нет. Это не так, — ответил ТАСС Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Таким образом, РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады. В противном случае наши спортсмены будут выступать без российского флага и гимна, как на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.