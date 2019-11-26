Синоптики рассказали, какая погода ждёт россиян в декабре

В частности, снег может порадовать жителей столицы уже в начале первого зимнего месяца.

Тёплый декабрь ожидается почти на всей территории европейской части России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко.

Так температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. В преддверии первого зимнего месяца заметно потеплеет. К концу текущей недели столбик ртутного термометра поползёт вверх и достигнет плюсового значения. Кроме того, в столичный регион придут осадки: сначала в виде дождя, затем — мокрого снега. Снежный покров в свою очередь сформируется не раньше начала декабря.

Выше нормы ожидается температура на Урале и на севере Красноярского края. В Южном и Северо-Кавказском округах, а также на юге Приволжского федерального округа температура будет близкой к норме. А вот Якутию ожидают суровые морозы.

Что касается осадков, то меньше всего их выпадет в Южном и Приволжском федеральных округах. И напротив, на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае ожидается их избыток.

Ранее Лайф писал, что Москва пережила самую холодную ночь с начала осени.