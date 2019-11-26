Суд в Крыму взыскал 31 миллион рублей с военных, случайно взорвавших авиаракеты

Суд взыскал 31 миллион рублей с военных, по неосторожности которых взорвались две авиаракеты и также было повреждено другое имущество Минобороны РФ. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте Крымского гарнизонного военного суда.

— В судебном заседании установлено, что военнослужащие признаны виновными в нарушении ими 1 октября 2017 года правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, повлёкшем по неосторожности иные тяжкие последствия в виде причинения Министерству обороны Российской Федерации имущественного ущерба. Исковое заявление удовлетворить частично, — отметили в документе.

Как уточняется, изначально Министерство обороны обращалось с иском на 46,57 миллиона рублей. Суд постановил, что виновники инцидента должны будут выплатить 31 миллион рублей.

Таким образом, Николай Зверев обязан выплатить 15 миллионов рублей, а Алексей Чебанов — 16 миллионов рублей. Также каждый должен будет заплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Напомним, 1 октября 2017 года по вине военнослужащих Зверева и Чебанова были уничтожены две ракеты. Мужчины были ответственны за подготовку к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре "Ока", однако их неправильные действия привели к уничтожению снарядов. Также было повреждено другое имущество Минобороны. Общий ущерб оценили в 46 571 866 рублей.

Оба получили наказание в виде ограничения по военной службе на год. Кроме того, из денежного довольствия первого в пользу государства пообещали удерживать 15%, а из денежного довольствия второго — 10%.