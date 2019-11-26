Житель Челябинской области напал с ножом на двух полицейских

Против него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Житель Озёрска Челябинской области во время его задержания напал на двух полицейских с ножом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 25 ноября, когда бывшая жена мужчины обратилась в полицию с заявлением об угрозах с его стороны.

— Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проследил путь женщины и ждал на улице, пока та выйдет из пункта полиции. На улице был задержан сотрудниками полиции, которым нанёс касательные ножевые ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.