Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.

Неоднозначное высказывание глава региона позволил себе в ходе встречи с жителями Зиминского района. Отвечая на вопрос местной жительницы о том, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала, Левченко раскритиковал майские указы, назвав их "бессмысленными и бессистемными сигналами из Москвы".

— Одним (бюджетникам) поднимут — у других получается меньше, другим поднимут — получается опять перекос. То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу, — сказал Левченко.

Вопрос женщины также остался без ответа.