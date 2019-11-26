13 французских военных погибли при столкновении вертолётов в Мали

23

В результате аварии двух военных вертолётов в Мали погибло 13 французских военных. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном пресс-службой администрации лидера Франции Эмманюэля Макрона.

— Президент республики с большой грустью объявляет о смерти 13 наших военных в Мали вечером 25 ноября, — информирует пресс-служба.

Отмечается, что это произошло в ходе "военной операции против джихадистов".

Напомним, ранее, 18 ноября, 24 военных погибли и 29 получили ранения в результате нападения боевиков на патруль вооружённых сил на востоке Мали.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×