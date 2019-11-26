Полиция показала, как воры с топорами грабили крупнейшую сокровищницу Европы

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На записи с камер наблюдения видно, как в помещение входят двое мужчин, один из которых пытается пробить витрину с бриллиантами топором.

Полиция Дрездена обнародовала видеозапись момента похищения драгоценностей XVIII века из музея "Зелёный свод". На кадрах видно, что злоумышленники разбивают витрины топорами.

Также были опубликованы фотографии украденных предметов — трёх гарнитуров, эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, подвесок и нагрудных украшений.

Ограбление музея произошло ночью 25 ноября. Было украдено примерно 90 предметов. По предварительным данным полиции, злоумышленники пробрались в музей через угловое окно.

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