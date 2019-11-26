Полиция показала, как воры с топорами грабили крупнейшую сокровищницу Европы

Полиция Дрездена обнародовала видеозапись момента похищения драгоценностей XVIII века из музея "Зелёный свод". На кадрах видно, что злоумышленники разбивают витрины топорами.
Также были опубликованы фотографии украденных предметов — трёх гарнитуров, эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, подвесок и нагрудных украшений.
Zwischenzeitlich hat die Polizeidirektion #Dresden auch Bilder zu einem Teil der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Museum #GrünesGewölbe veröffentlicht: https://t.co/b6a1Lcx1EY pic.twitter.com/jpwrseePuD— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 25 ноября 2019 г.
Ограбление музея произошло ночью 25 ноября. Было украдено примерно 90 предметов. По предварительным данным полиции, злоумышленники пробрались в музей через угловое окно.
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