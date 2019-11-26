Роструд предупредил о рассылке поддельных штрафов

Письма от якобы трудовой инспекции с требованием заплатить 30 тысяч рублей получили бизнесмены из Нижнего Тагила и Свердловской области. От других предпринимателей аферисты хотели получить по 5 тысяч рублей.

Мошенники разослали некоторым российским работодателям фальшивые штрафы за якобы выявленные нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В фальшивых постановлениях говорилось о назначении административного наказания и соответствующего штрафа за якобы выявленные нарушения. При этом никакие проверки и госинспекции в отношении работодателей не проводились.

В связи с этим замруководителя Роструда Иван Шкловец призвал россиян обращать особое внимание на реквизиты получателя в уведомлениях о назначении штрафа. К примеру, перевод денежных средств должен осуществляться лишь на счёт территориального органа Федерального казначейства РФ, а не какой-либо другой организации.

Шкловец также отметил, что документы рассылали от имени заместителя руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Татьяны Гасилиной.

— Такой человек в инспекции действительно существует, занимает эту должность. Адрес учреждения также указан верно. Однако реквизиты в письме принадлежат не госинспекции труда, а неизвестному физическому лицу, — заключили в пресс-службе ведомства.

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