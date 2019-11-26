Путин рассказал школьникам, как выбрать профессию

Он добавил, что во время учёбы в школе может возникать ощущение, будто бы некоторые знания не пригодятся в жизни, однако это не так.

Президент РФ Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока "Школа завтрашнего дня" рассказал школьникам, как им определиться с делом своей жизни.

По его мнению, у человека должно появиться чувство, что он сможет добиться успеха в конкретной области. Вместе с тем он призвал не расстраиваться, если кто-то считает, что ему не хватает усидчивости. По словам российского лидера, она появляется тогда, когда человек находит дело, которому хочет посвятить свою жизнь. После этого приходят и первые маленькие результаты.

Призвав подрастающих россиян внимательно подумать о своём будущем, он добавил, что во время учёбы в школе может возникать ощущение, будто бы некоторые знания не пригодятся в жизни.

— Это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успеха... Поэтому ничего из того, что закладывается в семье родителями, не пропадает, — заметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что многое из школьной программы может со временем забыться, однако все полученные знания повлияют на формирование личности.

В ходе мероприятия Путин также выразил мнение, что молодому поколению чрезвычайно важно найти своё место в мире, в котором быстро развиваются высокие технологии.

— Это чрезвычайно важно и для каждого из вас, и для страны в целом. Мы стоим на пороге серьёзных изменений. Не только наша страна, весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас меняют мир, — заявил он.

Российский лидер отметил, что новые перспективные технологии определят не только будущее современников, но и их потомков.

Ранее Путин признался, кем хотел стать в юности.

Всероссийский открытый урок "Школа завтрашнего дня" проходит на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Президент пообщался с участниками мероприятия в режиме телемоста. Прямая трансляция урока ведётся на странице форума в социальных сетях.

Отметим, форум "ПроеКТОриЯ" каждый год посещают эксперты российских компаний и вузов, лучшие педагоги и школьники. В ходе мероприятия они обсуждают актуальные вопросы в области профориентации и самоопределения.