Священник за 60 секунд успел трижды "согрешить" перед ГИБДД — видео

В местной епархии заявили, что подобное поведение для представителя церкви недопустимо.

В Рязани священник припарковал свой джип прямо на тротуаре, после чего проехал на красный свет и пересёк встречную полосу.

— Парковка есть по двум сторонам, но, видать, именно в этом месте ему указал Сам свыше. Он приехал на обед в столовую "По щучьему велению", — рассказал Лайфу очевидец.

В столовой подтвердили, что в этот день, 25 ноября, батюшка их посещал.

В Рязанской епархии сообщили, что ими установлена личность правонарушителя и в ближайшее время в отношении него будут приняты строгие меры.

— Священнослужитель в любой ситуации должен поступать согласно заповеди Божией о любви и являть добрый пример окружающим. Подобное поведение священника не может быть оправдано, — добавили в РПЦ.

По факту происшествия МВД проводит проверку.