В России отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Те граждане, кому компенсации были назначены ранее, продолжат получать их до окончания установленных периодов.

С 1 января 2020 года будут отменены ежемесячные компенсации в размере 50 руб. по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Таким образом, утрачивает силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, определявший назначение ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей "матерям (или другим родственникам, осуществляющим уход за ребёнком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждениями, предприятиями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста".

Те граждане, кому выплаты были назначены ранее, продолжат получать их до окончания установленных периодов компенсаций.