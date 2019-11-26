Зеленский об отношениях Украины с Россией: Ситуация очень сложная

Тем не менее украинская сторона рада возобновлению диалога, который продолжится 9 декабря на "нормандской встрече" в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как "очень сложные". Заявление прозвучало во время брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

— С Россией у нас сложная очень ситуация, но мы начали диалог, который будет продолжаться на "нормандской встрече" четырёх лидеров, — сказал Зеленский.

Напомним, что минувшим вечером президенты России и Украины провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Киева в преддверии запланированной на 9 декабря встречи "нормандской четвёрки". Путин и Зеленский обсудили ситуацию вокруг передачи на родину трёх украинских кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе. Кроме того, стороны не обошли стороной газовый вопрос.