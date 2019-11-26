Лавров — о ситуации с WADA: Россию хотят поставить в обороняющееся положение

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Пока это только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена... Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов, — отметил министр в ходе пресс-конференции.

По словам Лаврова, есть несколько сторон, которые хотят поставить Россию в "обороняющееся" положение — в экономике, энергетике, торговле вооружением и других областях.

— Везде Россия что-то "нарушает" или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам. С их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их антироссийской аргументации, — добавил глава МИД.

Между тем, продолжил министр, не бывает так, что одна или две страны всегда всё нарушают, а все остальные "живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив".

При этом, по его словам, Россия будет отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, поскольку уважает международное право, предполагающее справедливость и равноправие.

Напомним, Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Если решение будет принято, РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады.