Житель Иркутска рассказал, как догонял машину с похищенной девочкой

По счастливой случайности проходивший мимо подросток услышал крики и обратился к единственному на улице взрослому.

Ученик школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник завода Глеб Сизых рассказали, как помогли спасти девочку от педофила в Иркутске. Соответствующее видео было опубликовано в официальном аккаунте ГУ МВД России по региону в соцсети "ВКонтакте".

Подросток пояснил, что шёл домой с тренировки, когда сзади услышал крики. Обернувшись, он увидел, как неизвестный мужчина схватил маленькую девочку и стал заталкивать её в машину.

— Быстро оглянулся, увидел единственного взрослого в округе, подбежал к нему, сообщил о происшествии, и мы побежали к машине похитителя, — добавил школьник.

Таким образом, помощь в задержании преступника оказал и работник местного завода Глеб Сизых. По словам мужчины, он вышел с работы после смены и начал прогревать машину. В это время к нему и подбежал старшеклассник. Вместе они смогли догнать автомобиль, после чего заблокировали его и спасли девочку.

Отметим, что полиция и общественники представили их к награде.

Ранее Лайф писал, что инцидент произошёл 23 ноября около торговых складов на улице Новаторов. Несмотря на то, что водителю удалось скрыться с места инцидента, в скором времени его смогли задержать сотрудники Росгвардии.

Следователи выяснили, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение подобных преступлений. Из мест лишения свободы он вышел в марте 2017 года.