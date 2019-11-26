Путин поделился, кем хотел стать в юности

1059

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Глава государства назвал профильные учебные заведения "примерочными", где можно присмотреться к выбранной профессии.

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока на форуме "ПроеКТОрия" в Ярославле пообщался со школьниками в ходе телемоста. Он поделился с ними, кем хотел стать в юности.

— У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей: я хотел [быть] и моряком, и лётчиком. Я внимательно смотрел, изучал, <…> примерял на себя все эти профессии, заявил он.

Президент назвал соответствующие учебные заведения "примерочными". Он пояснил, что приходил туда и смотрел со стороны, что там люди делают, как общаются между собой, что происходит вокруг.

Автор:
Аннa Харитонова
АХ
Аннa Харитонова
Соавторы:
Александр  Юнашев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×