Путин поделился, кем хотел стать в юности

Глава государства назвал профильные учебные заведения "примерочными", где можно присмотреться к выбранной профессии.

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока на форуме "ПроеКТОрия" в Ярославле пообщался со школьниками в ходе телемоста. Он поделился с ними, кем хотел стать в юности.

— У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей: я хотел [быть] и моряком, и лётчиком. Я внимательно смотрел, изучал, <…> примерял на себя все эти профессии, — заявил он.

Президент назвал соответствующие учебные заведения "примерочными". Он пояснил, что приходил туда и смотрел со стороны, что там люди делают, как общаются между собой, что происходит вокруг.