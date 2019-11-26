Директор Ротару — о травле певицы в прессе: Не представляете, как она расстроена

Он заявил, что билеты на её выступления в России появились в продаже ещё полгода назад.

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица стала заложником политической ситуации.

— Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году — ехать или не ехать. Всё равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена, — сказал "Комсомольской правде" Лавров.

Он отметил, что Ротару никогда не покидала сцену, а билеты на "Песню года" и шоу "Легенды Ретро FM", которые пройдут в декабре, появились в продаже ещё полгода назад.

Ранее концертный директор также опроверг заявления, что певица едет в Россию, чтобы заработать. Он заверил, что планируется выступление только на "Песне года", а за этот концерт артистам никогда не платили.

Напомним, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.