В Удмуртии педофил девять месяцев насиловал маленькую дочь своих друзей

Члены семьи доверяли злоумышленнику и даже несколько раз оставляли у себя ночевать.

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя посёлка Балезино. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении четырёхлетней девочки. Педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, злоумышленник неоднократно бывал в квартире, где проживает семья девочки, поскольку поддерживал дружеские отношения с её родителями и старшим братом. Члены семьи ему доверяли и даже несколько раз оставляли у себя ночевать.

В один из роковых вечеров он снова оказался в квартире, где на тот момент находилась малышка и её спящая мать. Педофил решил воспользоваться этим обстоятельством и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении ребёнка сексуальное насилие.

— В дальнейшем он на протяжении девяти месяцев неоднократно приходил в эту квартиру, приносил девочке сладости и совершал с ней аналогичные действия, — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый свою вину отрицает, но следствие собрало достаточную доказательную базу, чтобы передать дело в суд.

Между тем в Иркутске шестнадцатилетний подросток стал свидетелем похищения девятилетней школьницы и помог задержать потенциального педофила. А в Приморье недавно от педофила спасли девочку, которую он успел затащить за гаражи.